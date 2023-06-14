Воронежцам показали всего Платонова в одном спектакле

фото Андрея Парфенова, ПФ

Эстафетную палочку от спектакля «Джан» в платоновской программе XII Платоновфеста принял Тульский театр драмы со своей постановкой «Сокровенная любовь».

Это невероятно плотное жанрово (элементы мистерии, драмы, фантастики) и событийно действо: известный режиссер Геннадий Тростянецкий попытался раскрыть всего Платонова, поставив спектакль по мотивам множества его произведений - «Фро», «Афродита», «Юшка», «Котлован», «Чевенгур», «Рассказ о счастливой Москве», «Ювенильное море», «Сокровенный человек». В основе сюжета лежат истории трех молодых женщин, которые закручиваются вокруг Фро. Получился многослойный, сложный, тяжелый спектакль, призывающий думать. В нем удалось сохранить атмосферу платоновских произведений.

фото Андрея Парфенова, ПФ

- Режиссеру хотелось докопаться до смысла, сути творчества Платонова. В нем главное – его совестливость и призыв к Богу в душе – это непреходящая ценность. Сокровенная любовь – это наша душа, это Бог в ней. Об этом писал писатель, который прошел две войны, который прожил страшную жизнь. При этом он любил людей. И он понимал, что ценность человеческой жизни важнее технических прогрессов и политических интересов. Внимание к душе – главная ценность бытия и главное в спектакле. Без любви и души невозможна жизнь и будущее, - говорит замдиректора по художественно-творческой части Тульского театра драмы Елена Попова. – Сейчас идет процесс расчеловечивания. И поэтому сейчас Платонов звучит особенно современно и остро. Мы сегодня забываем о душе. Фрося лишившись любимого, души – задохнулась. Режиссер заострил трагичность этой ситуации. Потому что ценность человеческой жизни должна быть намного ценнее, чем она есть сегодня. Спектакль сложный, но оставляющий надежду на светлое будущее - не возникает чувства чернухи и безотрадности, потому что Платонов очень любит людей. И до тех пор, пока будет стоять Россия, – будет жив Платонов. Со своими чистыми, по-детски совестливыми призывами любить друг друга, помнить о том, что в Библии говорится – возлюби ближнего как самого себя, и тогда жизнь будет исправляться. Ведь любовь – все, без нее ничего не будет. Не красота, а любовь спасет мир, духовность.

Артисты считают, что Платонов и его герои будут современны всегда.

- Люди Платонова - они беззащитные, искренние, без кожи. Но они же и со стержнем, они борются. Они распахнуты перед миром и идут одни - до конца. И остаются победителями, даже не выживая, - уверена исполнительница роли Фро Ольга Баурина.