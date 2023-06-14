Воронежцам объяснили, куда делась мемориальная доска Шукшину со здания ДК Кирова

Воронежцы обеспокоились: куда делась мемориальная доска именитому режиссеру Василию Шукшину с фасада здания ДК Кирова на Ленинском проспекте. Однако оказалось, что она не пропадала. Ее сняли специально, чтобы предотвратить повреждение таблички. Об этом рассказали в мэрии, 14 июня.

Кстати, информацию об исчезновении доски опубликовали в группе «Защита культурного наследия Воронежа». Но оказалось, что ее там нет уже давно, а заметили только сейчас.

- Мемориальная доска, посвященная тому, что в мае 1964 года во Дворце культуры им. С.М. Кирова Василий Шукшин впервые представил зрителям свой фильм «Живет такой парень», была демонтирована балансодержателем ¬ центром военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» – с фасада ДК несколько лет назад в связи аварийным состоянием здания с целью ее дальнейшего сохранения. В настоящее время она находится на ответственном хранении в учреждении, - пояснили в мэрии.

Когда ее вернут на место - пока не известно. Все зависит от того, как скоро ДК Кирова приведут в порядок.