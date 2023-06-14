Пробки в 8 баллов сковали центр Воронежа в середине рабочей недели

Фото из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в 8 баллов сковали движение в Воронеже вечером в среду, 14 июня. Об этом свидетельствует карты «Яндекса». Хуже всего ситуация на центральных улицах города.
Стоят автомобили на проспекте Революции, улицах - Кольцовской, Плехановской, Донбасской, Пятницкого, Свободы, Кирова и Урицкого.
Сильный затор на Вогрэсовском мосту и на Левом берегу – на улицах Остужева, Переверткина, Димитрова, Минской.
Малиновым светится проспект Труда и Московский проспект, а также улицы Солнечная, Текстильщиков и Беговая.