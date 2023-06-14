В Березовой роще в Воронеже установили новый столб вместо рухнувшего

Фото - Марины Белоглазовой

В Березовой роще, где на дорогу из-за аварии рухнул столб, установили новую опору ЛЭП. Об этом сообщили очевидцы и прислали подтверждающие фото в редакцию «Комсомольской правды» 14 июня.

- В Березовой роще установили новый столб на месте утреннего дтп. Сейчас монтируют провода, - пояснил читатель.

Напомним ЧП случилось сегодня утром. Причиной падения столба стала авария. По предварительным данным полиции, около 7.50 на улице Ломоносова 25-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай», въехал в опору линии электропередачи. Столб рухнул. Он перекрыл движение и спровоцировал огромную пробку.