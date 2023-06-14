В Воронеже управляющая компания хочет взыскать с районного военкомата 229 тысяч рублей

Иск коммунальщиков к военкомату будут рассматривать в Арбитражном суде Воронежской области. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Юристы управляющей компании «АВА-кров» пытаются взыскать с военкомата Левобережного и Железнодорожного районов, расположенного на Гвардейском переулке, 2, довольно солидную сумму – 229 тысяч рублей. Коммунальщики сообщают в иске, что она образовалась в результате неуплаты коммунальных платежей с 1 сентября 2019-го по 31 августа 2020 года. Претензии УК будут рассматривать в Арбитражном суде Воронежской области.

У этого иска давняя история. Его подавали еще в ноябре 2022 года, но при составлении документа допустили ошибки. Поэтому его отправили на доработку. В итоге рассмотрение иска началось только в марте 2023 года. Ближайшее заседание суда запланировали на 22 августа.

В случае, если военкомат не сможет выплатить деньги, юристы УК предлагают переадресовать иск в Министерство обороны. Видимо, коммунальщики уверены, что там уж 229 тысяч наверняка найдутся.