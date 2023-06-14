Мэрия и «Воронежсинтезкаучук» договорились о сотрудничестве в области экологии

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Глава Воронежа Вадим Кстенин и генеральный директор предприятия СИБУРа («Воронежсинтезкаучук») Вячеслав Золототрубов подписали соглашение о взаимодействии в сфере экологии. Документ стороны подписали сегодня, 14 июня.

Он подразумевает совместную работу в области экологических инициатив, реализации просветительских и образовательных проектов, совершенствовании системы раздельного сбора отходов, в том числе полимерных, реализацию природоохранных проектов, а также совместные мероприятия по защите и восстановлению природного баланса и биоразнообразия.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Мэр Вадим Кстенин заметил, что соглашение с предприятием – будет еще одним шагом в совместной работе.

– Искренне хочу сказать спасибо компании «СИБУР» и «Воронежсинтезкаучук» за те проекты, которые реализует сегодня наш регион и, в частности, Воронеж. Взять, например, только такой масштабный и серьезный проект, как высадка деревьев на нашем полигоне – это очень весомый вклад компании в экологическую безопасность. Но вы реализуете еще и массу других проектов, –сказал он.

Отдельно Вадим Кстенин поблагодарил компанию за весомый вклад в благоустройство города. И отметил особую значимость другого проекта – «Формулы хороших дел». Эта программа является основой социальной деятельности СИБУРа. Она объединяет благотворительные и спонсорские проекты по различным направлениям.

– Вы помогаете запускать и реализовывать социальные проекты в сфере культуры, спорта, образования и т. д. Надеюсь, эта многолетняя традиция будет продолжена, – добавил Вадим Юрьевич.

В свою очередь Вячеслав Золототрубов отметил, что для СИБУРа вопросы охраны окружающей среды всегда находятся в фокусе внимания – модернизируются объекты, строятся новые высокотехнологичные установки по очистке воздуха, делая тем самым производства более экологичными.

На предприятии гордятся полученным опытом при реализации экологических и климатических проектов. Например, один из крупнейших – первый в Черноземье карбоновый полигон, который был создан благодаря сотрудничеству СИБУРа, Правительства Воронежской области и ВГЛТУ.

– Практика показывает, что намного более эффективно не действовать в одиночку, а объединять усилия с надежными партнерами. У нас с мэрией за плечами есть большой опыт продуктивной работы, точно есть общие цели, желание их достигать и двигаться в одном направление вместе. Убежден, что данное соглашение и наша совместная деятельность принесет пользу жителям, – подчеркнул ген директор АО «Воронежсинтезкаучук».

В рамках подписанного соглашения уже осенью этого года «Воронежсинтезкаучук» проведет зарыбление Воронежского водохранилища.