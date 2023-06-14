В Воронежской области приемку капремонта теперь обязаны снимать на видео

Результаты капремонта попадут на видео. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники регионального Фонда капремонта теперь по совместительству будут работать операторами видеосъемки. Весь процесс приемки работ теперь обязательно нужно снимать на видеорегистраторы. Их предоставят сотрудникам отдела технического контроля. Это позволит зафиксировать реальные объемы выполненных работ на момент приемки и качество их проведения.

Видеозаписи также позволят установить, являются ли появившиеся повреждения или пропажа части оборудования результатом недосмотра подрядчиков или это просто работа местных хулиганов.

Все записи с видеорегистраторов будут хранить в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области на отдельных носителях информации вместе с актами приемки выполненных работ и другой исполнительной документацией.