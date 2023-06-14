Жительница Воронежа отсудила 50 тысяч рублей за травму в автобусе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Жительница Воронежа через суд заставила перевозчика возместить ущерб за полученную в маршрутке травму. Помогли ей в этом прокуроры. Об этом рассказали в областном надзорном ведомстве 14 июня.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Водитель пассажирского автобуса «Лиаз» нарушил правила дорожного движения, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди легкового автомобиля, и столкнулся с ним. Находившаяся в салоне автобуса 37-летняя пассажирка получила травмы. Экспертиза показала, что это повлекло легкий вред здоровью. Прокурор поддержал заявленные требования.

После этого она подала гражданский иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд установил, что водитель автобуса был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Ему назначено наказание в виде штрафа.

Решением суда с перевозчика в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.