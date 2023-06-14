Ландшафтный фестиваль «Город-Сад» пройдет в Воронеже 2 и 3 сентября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начали принимать заявки на участие в фестивале «Город-Сад». В этом году масштабный ландшафтный форум, который пользуется любовью горожан, пройдет в Центральном парке 2 и 3 сентября, об этом сообщил региональный департамент природных ресурсов и экологии.

XIII сезон фестиваля садов и цветов будет посвящен сразу нескольким темам: Году педагога и наставника, 400-летию святителя Митрофана Воронежского, а также 100-летию со дня образования Воронежского заповедника.

В фестивале могут принять участие специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористические студии, организации агропромышленного комплекса. Заявки принимаются до 10 июля включительно.