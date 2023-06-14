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НовостиОбщество14 июня 2023 13:25

В Воронежской области 31 выпускник получил 100 баллов по ЕГЭ по химии, литературе и географии

По литературе высшие баллы набрали 19 человек
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области обнародовали предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2023 года по трем первым предметам. Данные 14 июня сообщили в пресс-службе департамента образования региона.

Выпускники сдали химию, литературу и географию. В нашем регионе 31 человек получил 100 баллов по одному из этих предметов.

На высший балл химию написали 11 абитуриентов, еще больше стобалльников оказалось по литературе – 19. И только один человек получил 100 баллов по географии.

Напомним, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались 9793 человека, из них 9148 – это выпускники 2023 года.