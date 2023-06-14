В воронежском дворе прошел спортивный праздник

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В рамках городской акции «Спорт для всех» на спортивных площадках в парках, скверах, школьных стадионах и на внутридворовых территориях Ленинского района несколько раз в месяц проходят различные спортивные мероприятия.

На днях, очередной праздник спорта состоялся на улице Грамши. Веселые старты, спортивные эстафеты, игры и викторины поднимают настроение, воспитывают с детства волю к победе.

Праздник прошел в форме командных соревнований, победители и участники которых отмечены памятными подарками от городского управления физической культуры и спорта.

Напомним, городской проект «Спорт для всех» реализуется в Воронеже уже несколько лет подряд и сейчас набирает все большую популярность у горожан.Люди разных возрастов рады приходу спорта непосредственно в их двор, с удовольствием проводят время на свежем воздухе и активно участвуют в мероприятиях.