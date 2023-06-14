В Воронежской области бешеные животные покусали 18 человек

К агрессивным собакам лучше не приближаться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Санитарные врачи поделились тревожной статистикой по заболеваниям бешенством с начала 2023 года. С января по май от этой смертоносной заразы погибли восемь животных – по четыре собаки и кошки в четырех районах области. За тот же период 2022-го умерли шесть братьев наших меньших в трех районах.

В очагах бешенства от укусов животных пострадали 18 человек. Это больше, чем за тот же период 2022-го – тогда братья наши меньшие набросились на 15 наших земляков.

Всего за пять месяцев 2023 года в больницы поступили с укусами, царапинами и просто после нападения животных, не приведшего к существенным травмам, 2537 жителей Воронежской области. Это почти на треть больше, чем за тот же период 2022-го. Тогда пострадавших было 1945.

Увеличилось и число укусов диких животных. С апреля по май 2023 года их было 79 (за тот же период 2022-го – 54).

Как свести риск заразиться от животных бешенством до минимума, смотрите здесь. Главное, что следует помнить: при неспровоцированном нападении домашнего питомца или незнакомого животного нужно обязательно обращаться к врачу. Тем более, что неприятные уколы в живот ушли в прошлое, сейчас уже лечат куда более щадящими методами. Альтернатива визиту к врачу – неминуемая смерть, если случилось заражение.