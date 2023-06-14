Воронежцам рассказали, как культурно провести лето

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже стартовала программа «Культурное лето». Бесплатные познавательные и развлекательные мероприятия - мастер-классы, игры, дискотеки, кинопоказы, гимнастика, пешие прогулки - запланированы в клубах и на открытых городских площадках. Проект продлится до 31 августа. Мероприятия рассчитаны на горожан всех возрастов: детей, подростков, взрослых, а также на старшее поколение.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

Клуб «Подгорное» (пл. Советов, 28а)

«Игромания» - интеллектуальные, настольные, командные игры для детей - по четвергам в 15.00

КДЦ «Северный» (Московский пр., 131)

Теренкур (пешая прогулка) в парке «Олимпик», оздоровительные и досуговые активности для пенсионеров с клубом «Перезагрузка» - по вторникам в 11.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Клуб «Придонской» (ул. Защитников Родины, 2)

«Мультлето каждую среду!» - просмотр мультфильмов, обсуждение, викторины для детей – по средам в 16.00

Клуб «Первомайский» (ул. Центральная, 44)

Детский клуб «Солнечные зайчики» - игровые и развивающие программы по средам в 16.00.

Клуб «Тенистый» (ул. О. Дундича, 11)

Проект «Культурная среда» - кинопоказы, концерты, обсуждения, встречи со поэтами и писателями – по средам в 16.00.

Клуб «Малышево» (ул. Октябрьская, 236)

Игротека (викторины, конкурсы, квесты для детей) – каждый второй и четвертый четверг месяца в 14.00.

Клуб «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а)

Клуб «Хочу все знать» (игровые и развивающие программы для детей) - по понедельникам в 16.00.

КиноМультПоказы - по вторникам в 16.00.

ИгроГрад (настольные, спортивные, коммуникативные игры для всех) - по средам в 16.00.

Мастер-классы по ИЗО и декоративно-прикладному искусству «Время творчества» - по четвергам в 16.00.

Музыкальные вечера и дискотеки - по пятница в 16.00.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39)

Интерактивная игротека «Мульти-пульти» - по средам в 11.00.

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству - по пятницам в 18.00.

Дискотеки для детей - по пятницам в 19.00.

Клуб «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308)

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей – по вторникам в 12.00.

МультПоказы/Игротека - по пятницам в 16.00.

Вокальный фестиваль-конкурс «ГолосОК» среди жителей Левобережного района - 25 августа в 16.00.

КДЦ «Левобережье» (ул.Менделеева, 38)

КВИЗы для старшеклассников и молодежи – каждую среду в 18.00 (требуется предварительная регистрация).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Клуб «Восток» (ул. Конституции, 7а)

Просто праздник! (дискотека, игры, конкурсы для детей – каждая вторая и четвертая пятница в 17.00.

Клуб «Репное» (ул. Репненская, 82)

Занятия скандинавской ходьбой «С палкой, но не с палочкой» для активных пенсионеров - по понедельникам и средам в 17.00.

Клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д)

МультПоказы - по средам в 12.00.

Утренняя танцевальная фитнес-программа для женщин «УтроДрайв» - по пятницам в 9.00.

Клуб «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова, 13)

МультПоказы - по пятницам в 17.00 (через пятницу – по графику).

Кино под открытым небом для молодежи – по пятницам в 20.00 (через пятницу – по графику).

Клуб «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а)

Проект «Веселое лето» (игры и дискотека для детей) - по средам в 18.00.