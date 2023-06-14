В Воронежской области директор торговой фирмы утаил от государства налоги на 20 миллионов рублей

Прикарманивание налогов может обернуться для директора торговой фирмы двумя годами лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с коллегами из полиции раскрыли аферу директора коммерческой организации, торгующей автомашинами. 44-летнего мужчина обвиняют по части 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере».

По данным следствия, с 1 октября 2019-го по 30 сентября 2021 года директор создал фиктивную цепочку договоров с семью фирмами. На основе этой липовой документации он получил вычеты по налогу на добавленную стоимость в размере более 20 миллионов рублей. Следователи наложили арест на эту сумму на имущество торговой организации, возглавляемой неудачливым махинатором.

- На следствии директор признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок. Уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание, грозящее мужчине, - два года лишения свободы, – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.