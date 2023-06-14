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НовостиОбщество14 июня 2023 12:09

Дерево упало на двухэтажный жилой дом на левом берегу в Воронеже

Инцидент произошел на улице Баррикадной
Евгения ФРОЛОВА
фото — t.me/voronezh_r36

фото — t.me/voronezh_r36

Фото: Предоставлено "КП"

В Железнодорожном районе в Воронеже дерево упало на двухэтажный жилой дом, который расположен по адресу: улица Баррикадная, 33. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях в среду, 14 июня.

Директор управляющей компании «Город будущего», обслуживающей дом, сообщил, что серьезного ущерба зданию дерево не причинило. На месте работают специалисты организации.

- Погнулся немного карниз, кровля не повреждена. Дерево сейчас распиливают, завтра увезут, - рассказал Константин Зубков.