Воронежский театр кукол к закрытию сезона показал премьеру по «Маленьким трагедиям» Пушкина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

97-ой театральный сезон Воронежский театр кукол имени Вольховского завершает «Маленькими трагедиями» Пушкина. Премьеру поставила приглашенный режиссер Людмила Федорова (Санкт-Петербурга). Хорошая постановка по школьной программе по литературе для тех, кто не любит корпеть над чтением. В основе спектакля три пьесы из пушкинского цикла «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и «Моцарт и Сальери». Как отмечает режиссер, это беспристрастное исследование человеческой натуры. Точнее ее темных сторон - страсти к стяжательству, зависти, ревности. Они приводят к трагедии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Наш спектакль - попытка понять, изучить природу человеческой души. В «Скупом рыцаре» Альбер даже в мыслях не мог посягнуть на убийство отца: барон умирает своей смертью, волей обстоятельств. В «Каменном госте» убийство все же совершается, но убийца становится таковым, отстаивая свою честь. В истории с Моцартом и Сальери происходит намеренное убийство, - напоминает Людмила Федорова.

В спектакле использованы планшетные куклы и марионетки, которые придумала художник-постановщик Елена Белых. Музыку к спектаклю написал приглашенный композитор Альберт Халмурзаев.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле играют Владислав Ефанов, Михаил Каданин, Григорий Вахрушев, Эдуард Кокарев, Владимир Руднев, Валерий Яваев, Дарья Сарычева, Анна Лужецкая, Юлия Скворцова, Ольга Бергман.

Следующий показ «Маленьких трагедий» пройдет в театре 22 июня, перед самым закрытием театра на летние каникулы. 14+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До этого Людмила Федорова поставила в воронежском театре сказку «Золотой цыпленок» (он стал лауреатом региональной театральной премии «Браво» в трех номинациях).