Делегация Воронежской области прибыла для участия в XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Сегодня, 14 июня, в Санкт-Петербурге открылся XXVI международный экономический форум. Для участия в Форуме в северную столицу прибыла делегация от Воронежской области. В программе визита запланирован ряд деловых встреч, в том числе с губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым. Предполагается подписание более 10 документов - соглашений и планов мероприятий по реализации ранее подписанных соглашений.

Наш регион ежегодно участвует в Форуме. Так, в 2021 году в рамках участия делегация Воронежской области подписала шесть документов (три соглашения и три Плана мероприятий (дорожных карт) по реализации ранее подписанных документов.

А в прошлом году регион заключил пять соглашений и план мероприятий по реализации соглашения между Правительством Воронежской области и Правительством Санкт-Петербурга.

Напомним, XXVI Петербургский международный экономический форум продлится с 14 по 17 июня.