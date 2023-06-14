39-летний сержант из Воронежской области погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк - Лихуша Сергей Александрович. Об этом сообщили в администрации Рамонского муниципального района 14 июня.

Сергей родился 15 марта 1984 года. Проживал в хуторе Красное. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации вступил в октябре 2022 года. Участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. Носил звание сержанта. Герой посмертно удостоен Ордена Мужества.

- Он навсегда останется в наших сердцах храбрым и мужественным Защитником Родины, добрым и отзывчивым человеком с открытой душой! Стойкости родным и близким Сергея! Приносим свои искренние соболезнования. Вечная память нашему Герою!, - написали представители администрации на своей странице во ВКонтакте.