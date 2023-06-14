В приграничном районе Воронежской области поймали мужчину с взрывчаткой

Полицейские поймали хранителя пороха, которому теперь «светит» восемь лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В начале июня участковые Россошанского района, который, как известно граничит с ЛНР, где идут боевые действия, получили оперативную информацию о том, что 45-летний житель улицы Восточной села Криничное хранит у себя взрывчатку. Они нагрянули к нему с обыском. И нашли в доме две железные банки с веществами серого цвета массой 467 и 11 граммов. Эксперт определил, что это дымный и бездымный порох промышленного производства.

Мужчину доставили в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что судимостей у него еще не было. Он заявил, что нашел порох на пустыре села Криничное в земле около года назад. И якобы держал у себя просто так, не собираясь ни продавать, ни тем более как-то использовать.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы. Мужчина до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.