В Воронеже в июне появились вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Профессионалы своего дела могут хорошо пополнить свой бюджет, заполнив одну из денежных вакансий. Фото: из архива «КП»

Аналитики hh.ru представили свою версию самых выгодных вакансий начала июня. Первое место в их рейтинге занимает предложение работы руководителем отдела продаж коммерческого транспорта.

- Кандидат на эту должность из Воронежской области сможет получать зарплату в размере от 100 до 500 тысяч рублей до вычета налогов. В его обязанности войдет открытие отдела «с нуля» и набор персонала, а также ведение переговоров, заключение договоров, выполнение плана продаж. Также он должен будет заниматься расширением клиентской базы и консультированием клиентов, - сообщила Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в ТОП-10 входят следующие вакансии:

менеджер по продажам грузовых автомобилей - от 50 до 500 тысяч руб. до вычета налогов;

исполнительный директор - от 100 до 500 тысяч руб. на руки;

коммерческий директор маркетплейса мебельных фасадов - от 200 до 500 тысяч руб. на руки;

исполнительный директор (CEO) в Группу сельскохозяйственных компаний - от 400 тысяч руб. до вычета налогов;

директор по строительству / главный инженер проекта - от 200 до 400 тысяч руб. на руки;

ведущий менеджер по лизингу - от 300 тысяч руб. на руки;

ведущий разработчик 1С - от 250 до 300 тысяч руб. на руки;

разработчик 1С и коммерческий директор - от 250 тысяч руб. на руки.

Эксперты отмечают, что по состоянию на начало июня 2023 года в Воронежской области открыто более 19 тысяч вакансий, из них 6 100 с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения из сфер деятельности «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Напомним, на портале SuperJob ранее представили гораздо более скромный рейтинг самых денежных вакансий. Его возглавляет предложение работы директором магазина с зарплатой в 101 тысячу рублей.