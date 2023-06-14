В Воронеже в июне появились вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Профессионалы своего дела могут хорошо пополнить свой бюджет, заполнив одну из денежных вакансий.
Фото: из архива «КП»
Аналитики hh.ru представили свою версию самых выгодных вакансий начала июня. Первое место в их рейтинге занимает предложение работы руководителем отдела продаж коммерческого транспорта.
- Кандидат на эту должность из Воронежской области сможет получать зарплату в размере от 100 до 500 тысяч рублей до вычета налогов. В его обязанности войдет открытие отдела «с нуля» и набор персонала, а также ведение переговоров, заключение договоров, выполнение плана продаж. Также он должен будет заниматься расширением клиентской базы и консультированием клиентов, - сообщила Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
Также в ТОП-10 входят следующие вакансии:
менеджер по продажам грузовых автомобилей - от 50 до 500 тысяч руб. до вычета налогов;
исполнительный директор - от 100 до 500 тысяч руб. на руки;
коммерческий директор маркетплейса мебельных фасадов - от 200 до 500 тысяч руб. на руки;
исполнительный директор (CEO) в Группу сельскохозяйственных компаний - от 400 тысяч руб. до вычета налогов;
директор по строительству / главный инженер проекта - от 200 до 400 тысяч руб. на руки;
ведущий менеджер по лизингу - от 300 тысяч руб. на руки;
ведущий разработчик 1С - от 250 до 300 тысяч руб. на руки;
разработчик 1С и коммерческий директор - от 250 тысяч руб. на руки.
Эксперты отмечают, что по состоянию на начало июня 2023 года в Воронежской области открыто более 19 тысяч вакансий, из них 6 100 с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения из сфер деятельности «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».
Напомним, на портале SuperJob ранее представили гораздо более скромный рейтинг самых денежных вакансий. Его возглавляет предложение работы директором магазина с зарплатой в 101 тысячу рублей.