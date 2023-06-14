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НовостиОбщество14 июня 2023 11:17

В Воронеже в июне появились вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Такие деньги могут получить не только два директора и руководитель отдела продаж, но и простой менеджер
Юрий КОЗЛОВ
Профессионалы своего дела могут хорошо пополнить свой бюджет, заполнив одну из денежных вакансий.

Профессионалы своего дела могут хорошо пополнить свой бюджет, заполнив одну из денежных вакансий.

Фото: из архива «КП»

Аналитики hh.ru представили свою версию самых выгодных вакансий начала июня. Первое место в их рейтинге занимает предложение работы руководителем отдела продаж коммерческого транспорта.

- Кандидат на эту должность из Воронежской области сможет получать зарплату в размере от 100 до 500 тысяч рублей до вычета налогов. В его обязанности войдет открытие отдела «с нуля» и набор персонала, а также ведение переговоров, заключение договоров, выполнение плана продаж. Также он должен будет заниматься расширением клиентской базы и консультированием клиентов, - сообщила Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в ТОП-10 входят следующие вакансии:

менеджер по продажам грузовых автомобилей - от 50 до 500 тысяч руб. до вычета налогов;

исполнительный директор - от 100 до 500 тысяч руб. на руки;

коммерческий директор маркетплейса мебельных фасадов - от 200 до 500 тысяч руб. на руки;

исполнительный директор (CEO) в Группу сельскохозяйственных компаний - от 400 тысяч руб. до вычета налогов;

директор по строительству / главный инженер проекта - от 200 до 400 тысяч руб. на руки;

ведущий менеджер по лизингу - от 300 тысяч руб. на руки;

ведущий разработчик 1С - от 250 до 300 тысяч руб. на руки;

разработчик 1С и коммерческий директор - от 250 тысяч руб. на руки.

Эксперты отмечают, что по состоянию на начало июня 2023 года в Воронежской области открыто более 19 тысяч вакансий, из них 6 100 с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения из сфер деятельности «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Напомним, на портале SuperJob ранее представили гораздо более скромный рейтинг самых денежных вакансий. Его возглавляет предложение работы директором магазина с зарплатой в 101 тысячу рублей.