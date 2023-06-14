Житель Воронежской области лишился миллиона рублей после звонка «из банка»

За 13 июня в полицию с заявлениями на дистанционных мошенников обратились 18 жителей Воронежской области, в совокупности они лишились более 2,7 млн рублей.

44-летнего жителя Павловского района развели на деньги по распространенной схеме. 4 мая ему позвонил неизвестный в мессенджере (запомните: ни силовики, ни банковские служащие никогда не звонят в мессенджерах!), представился сотрудником службы безопасности банка и спросил, оформлял ли он заявки на получение кредитов? Когда мужчина удивился, лже-менеджер убедил, что его данными завладели мошенники, а чтобы их опередить, надо срочно самому оформить кредиты, обналичить деньги и перевести все на безопасные счета. Мужчина все выполнил под диктовку звонившего, а также перевел и собственные накопления. Псевдострудник обещал, что все деньги вернутся ему на счет в скором времени.

Этого не произошло, зато пришло напоминание банка, что нужно оплатить взнос по кредиту. Банковский служащий трубку больше не брал. В итоге мужчина лишился миллиона рублей.