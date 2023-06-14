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НовостиОбщество14 июня 2023 10:50

В Воронежской области появятся модульные отели для туристов

Правительство РФ на их строительство выделят 213 млн рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

Модульные отели возведут в Воронежской области. На реализацию проекта правительство РФ одобрило выделение региону 213 млн рублей. Деньги направят в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликовали в пресс-службе Кабмина во вторник, 13 июня.

Модульные отели – это быстровозводимые здания из блок-контейнеров. Они возводятся за короткий промежуток времени, поскольку для них не надо готовить фундамент. Объекты таким образом можно демонтировать и при необходимости перевозить в другое место.

Планируется, что модульные отели разместят на популярных туристических маршрутах. В них можно будет ночевать.

Всего правительство РФ выделит почти 8 млрд субсидий на возведение подобных объектов. Деньги получат 38 регионов. Общая вместимость построек составит 6,5 тысяч номеров.