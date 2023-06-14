В Воронеже пройдут 192-е краеведческие чтения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 июня в библиотеке имени Никитина пройдут 192-е краеведческие чтения. Участники встречи поделятся результатами своих исследований и новыми интересными фактами из истории Воронежского края.

Краевед Владимир Елецких представит книгу «История Семилукского района с древнейших времен до наших дней». Архивариус театра драмы раскроет тему «Воронежский театр - второй дом Островского».

Краевед Виктория Вырыпаева познакомит с материалами своих исследований «История дома Жандармской управы в Борисоглебске».

Завершатся чтения докладом историка Александра Акиньшина «Два персонажа из 2-го издания «Воронежской энциклопедии»: про Николая Северцова и Жака Якобина.

Начало в 17.00.