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НовостиЗвезды14 июня 2023 10:46

В Воронеже пройдут 192-е краеведческие чтения

Историки представят новые исследования
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 июня в библиотеке имени Никитина пройдут 192-е краеведческие чтения. Участники встречи поделятся результатами своих исследований и новыми интересными фактами из истории Воронежского края.

Краевед Владимир Елецких представит книгу «История Семилукского района с древнейших времен до наших дней». Архивариус театра драмы раскроет тему «Воронежский театр - второй дом Островского».

Краевед Виктория Вырыпаева познакомит с материалами своих исследований «История дома Жандармской управы в Борисоглебске».

Завершатся чтения докладом историка Александра Акиньшина «Два персонажа из 2-го издания «Воронежской энциклопедии»: про Николая Северцова и Жака Якобина.

Начало в 17.00.