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НовостиОбщество14 июня 2023 10:20

После атаки беспилотника на Воронеж Путин рассказал о защите крупных городов

Борьба с атаками дронов является решаемой задачей, пояснил президент России
Евгения ФРОЛОВА
Фото с сайта Кремля

Фото с сайта Кремля

После атаки беспилотника на многоэтажку в Воронеже президент РФ Владимир Путин пообещал защищать крупные города от нападения БПЛА. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца.

По его мнению, борьба с атаками дронов является решаемой задачей. Глава государства отметил, что современные беспилотники делают из легких материалов, поэтому системе ПВО их трудно обнаружить, она настроена на большие самолеты и ракеты. Президент пояснил, что будут проводиться соответствующие работы.

Напомним, 9 июня в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник. В результате от осколков пострадали три человека. Сейчас идет восстановление фасада здания. Все ремонтные работы по восстановлению жилого дома № 21 планируют завершить через неделю.