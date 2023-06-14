После атаки беспилотника на Воронеж Путин рассказал о защите крупных городов

Фото с сайта Кремля

После атаки беспилотника на многоэтажку в Воронеже президент РФ Владимир Путин пообещал защищать крупные города от нападения БПЛА. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца.

По его мнению, борьба с атаками дронов является решаемой задачей. Глава государства отметил, что современные беспилотники делают из легких материалов, поэтому системе ПВО их трудно обнаружить, она настроена на большие самолеты и ракеты. Президент пояснил, что будут проводиться соответствующие работы.

Напомним, 9 июня в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник. В результате от осколков пострадали три человека. Сейчас идет восстановление фасада здания. Все ремонтные работы по восстановлению жилого дома № 21 планируют завершить через неделю.