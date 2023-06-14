Конец рабочей недели будет пасмурным и дождливым в Воронежской области

Фото из архива КП

Пока синоптики не прогнозируют возвращение летнего тепла в Воронежскую область. Конец рабочей недели будет пасмурным и дождливым. О погоде рассказали в региональном Гидрометцентре.

В среду, 14 июня, в Воронеже и области будет прохладно: +19...+21 и +18...+23 градуса. Плюс ко всему пройдут небольшие дожди. А вот ночью на 15 июня обещают местами ливни и сильный ветер до 16 м/с.

Четверг также не избавит нас от осадков. Днем кратковременные дожди пройдут и по области, и в столице Черноземья. Правда, будет теплее: +20...+25 по области и +20...+22 градуса в Воронеже.

В пятницу, 16 июня, перед выходными заметно потеплеет. Температура воздуха по области поднимется до +23...+28 градусов, а в Воронеже – до +24...+26. А вот ночью снова возможны кратковременные дожди.