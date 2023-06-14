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НовостиОбщество14 июня 2023 9:36

Стало известно, по каким вакансиям в июне воронежцам предлагают 100-тысячную зарплату

В рейтинге предложений - директора магазинов, врачи и конструкторы
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны самые высокооплачиваемые предложения по работе в Воронеже. В июне больше всего готовы платить директору магазина - 101 тыс рублей, сообщают аналитики портала SuperJob.

Руководителю группы конструкторов предлагают зарплату от 90 тыс до 120 тыс рублей.

Третью позицию в рейтинге занимает вакансия заведующего детским травматолого-ортопедическим центром - зарплата от 90 тыс рублей.

Еще одна вакансия директора магазина - предлагают зарплату от 85 тыс рублей.

На пятом месте рейтинга - пост эксперта по налоговой отчетности с зарплатой от 82 тыс рублей.