В Воронеже определили пристани для речного транспорта

В июне интенсивность судоходства по Воронежскому водохранилищу может резко возрасти. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В городской администрации определили места для пристаней, где будет пришвартовываться речной транспорт, который собираются запустить в недалеком будущем. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин во время ежегодного отчета перед депутатами гордумы.

Пристаней будет пять. Три из них будут расположены на левом берегу водохранилища: у парков «Алые паруса» и «Дельфин» и у ЖК «Лазурный». Еще одну оборудуют на дамбе Чернавского моста. И только одна из них расположится на правом берегу – на Петровской набережной.

Речной транспорт планируют запустить уже в июне. Если планы сбудутся, получится, что на первых порах будут работать четыре пристани. На Петровской набережной, как известно, идет реконструкция.

Доверить работу речного транспорта собираются компании, имеющей собственный флот и соответствующую лицензию. Пока с нею окончательно не определились, как и с ценой проезда. Напомним, в июне предполагают запустить только чартерные рейсы, чтобы изучить логистику и спрос.