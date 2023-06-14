Житель Воронежской области задушил собутыльника из-за претензий по поводу разбитого носа

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 45-летнего мужчины, обвиняемого в смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в конце декабря 2022 года в поселке Начало Россошанского района. 45-летний мужчина употреблял алкоголь вместе с 64-летним знакомым. Во время застолья младший из мужчин потянулся за бутылкой, споткнулся и при падении задел собутыльника рукой по носу, отчего у того пошла кровь, и он стал возмущаться. В ответ фигурант с силой сдавил шею знакомого. А утром обнаружил его без признаков жизни. Судмедэксперты уточнили, что смерть наступила в результате тупой травмы шеи.

Обвиняемый, ранее судимый за различные преступления, свою вину признал.