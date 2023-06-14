Возникновение каких видов рака вызывает алкоголь

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Образ жизни и привычки, окружающая среда, генетика – все эти факторы способны повысить риск развития злокачественных новообразований. Человек не в состоянии изменить гены и не всегда может повлиять на среду, однако образ жизни напрямую зависит от него самого.

Ведущие онкологические центры провели исследования, которые показали, что употребление алкоголя повышает риск смерти от опухолей головы и шеи, рака печени, острой ишемической болезни сердца и многих других заболеваний.

Алкоголь и рак взаимосвязаны не так крепко, как карцинома легкого c курением табака. Но некоторые онкологические заболевания намного чаще развиваются на фоне злоупотребления спиртным.

Разновидность и крепость алкогольных напитков по большей части не имеют значения. Все они содержат этиловый спирт, который является канцерогеном. Наиболее токсичный продукт его обмена – ацетальдегид, он нарушает синтез и репарацию ДНК в клетках, способствует их злокачественному перерождению. Кроме того, алкоголь повреждает ткани и вызывает воспаление.

Рак головы и шеи

Риск возникновения онкозаболевания головы и шеи у людей, выпивающих в день более четырех условных доз алкоголя, повышен в девять раз по сравнению с непьющими. Употребление спиртных напитков в сочетании с курением обладает комплексным эффектом: вероятность рака возрастает в разы по сравнению с людьми без вредных привычек.

Рак печени

Новообразование в печени часто встречается у пациентов, страдающих алкоголизмом. Спиртное нарушает физиологические процессы накопления тканями витамина А, обладающего профилактическим антираковым эффектом. Примерно 20% всех случаев рака печени связаны с употреблением алкоголя.

Рак гортани

Встречается гораздо чаще (в среднем, в шесть раз) у пьющих людей по сравнению с людьми, не употребляющими алкоголь. Любители выпить также в большей степени склонны к курению, а это сочетание значительно увеличивает риск. Сами по себе сигареты тоже способны вызвать определенные виды рака. Но комбинация курения и алкоголя усиливает канцерогенные свойства каждого вещества. Общий эффект создает еще большую угрозу. Риск развития рака глотки и ротовой полости особенно высок, поскольку спирт и табачный дым вступают в прямой контакт с этими областями. В целом, люди со вредными привычками в 15 раз более склонны к развитию рака ротовой полости и глотки, в сравнении с непьющими и некурящими.

Рак пищевода

В 10 раз чаще заболевание поражает пьющих людей. Врачи единогласно утверждают, что заболеваемость раком пищевода находится в прямой зависимости от количества употребляемых спиртных напитков. Негативный эффект алкоголя многократно возрастает, если пациент также курит, а его рацион имеет скудный характер.

Рак молочной железы

Проведенные исследования показали, что алкоголь влияет и на развития рака молочной железы. Риск заболевания возрастает пропорционально употреблению алкоголя. У женщин, выпивающих более одной условной дозы в день, он повышен на 25%. А у тех, кто ежедневно принимает две дозы (или более) – вдвое. Считается, что развитие злокачественных опухолей обусловлено гормональными нарушениями, вызванными попаданием этанола в организм.

Колоректальный рак

Рак толстого кишечника, и в особенности прямой кишки, связан с чрезмерным употреблением спиртного. У лиц, выпивающих в день более трех условных доз, риск заболевания повышается примерно в четыре раза.

Выходит, что правильный образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью позволяют значительно уменьшить риск возникновения злокачественных новообразований.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».