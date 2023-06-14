Под Воронежем в ДТП с перевернувшейся «Тойотой» пострадали три человека

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В Хохольском районе сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии с пострадавшими.

ДТП произошло 13 июня около 23.30 на 12-м километре автодороги «Р-298-Хохольский-Репьевка». По предварительным данным полиции, 25-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В больницу попали три человека: водитель и двое пассажиров 21 и 24 лет.

В Воронежской области 13 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали 103 ДТП, в них пострадали четыре человека.