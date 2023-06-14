В мае в Воронежской области капуста подорожала в 2,3 раза

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С начала 2023 года, за пять месяцев, цены на товары и услуги выросли на 1,6% (в 2022 году – 12,5%), сообщил Воронежстат. По данным ежемесячного статистического наблюдения, в мае по сравнению с предыдущим месяцем значительно снизились цены на мясные консервы для детского питания, куриные яйца, натуральный кофе, майонез, гречневую крупу, свежую зелень, картофель и бананы - на 4,9-12,2%. Свежие огурцы и помидоры подешевели на 38,4-50,0%. Зато повысились цены на пшеничную муку, кур, сахар, черный чай, свеклу, морковь, чеснок, яблоки и лимоны - на 5,8-25,6%. Больше всего подорожала свежая капуста - в 2,3 раза.

Непродовольственные товары в мае 2023 года по сравнению апрелем цены поднялись на 0,3%. Подорожали сорочки для мальчиков, гели для душа, шампуни, смартфоны, учебники, учебные пособия для школы и газовое моторное топливо - на 4,7-12,6%. Снизились цены на летние платья для девочек, пену для бритья, электрочайники, миксеры, блендеры, светодиодные лампы, электрические батарейки, моноблоки и оконные стекла - на 4,2-6,8%. Подорожали супрастин, дротаверин, цитрамон, левомеколь, сульфацетамид и отечественная вата - на 2,8-7,0%. В то же время парацетамол, перекись водорода, ибупрофен, валидол, отечественный анальгин и бинты подешевели на 4,0-9,5%.

В мае по сравнению с апрелем услуги подорожали в целом на 0,6%. Повысилась стоимость проезда в поездах дальнего следования, клинического осмотра животного, ремонта брюк, проживания в домах отдыха, пансионатах и услуг в сфере туризма - на 7,0-16,4%. Стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России и в Крым выросла в 1,4 раза. Зато на 0,6% снизилась оплата занятий на курсах профессионального обучения.