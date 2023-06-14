В Воронеж из Армении привезли терапевтический спектакль

фото Андрея Парфенова, ПФ

Двойной аншлаг собрал на Платоновфесте нашумевший спектакль Ереванского русского драматического театра «Гардения».

Прекрасным белым цветком с дивным ароматом принято украшать свадебные букеты в семье этих женщин. Для счастья. И это единственное – что они считают счастливым в своей жизни. Пьеса польского драматурга Эльжбеты Хованец очень популярна во всем мире. Наверное, потому, что многие находят в ней пересечения со своими историями. Свои комплексы, взращенные детством. Вот и четыре героини – прабабушка, бабушка, дочь и внучка – винят во всем прошлые поколения.

Нежеланная беременность от оккупантов и последующий алкоголизм – у прабабушки, так или иначе наложил отпечаток на жизнь проавнучки. Как и мешающий жить возведенный в абсолют трудоголизм – у бабушки, превративший семью в казарму... Каждая хочет освободиться от всего «плохого», что есть в матери…

- Подобная история не близка нашей нации изначально: в Армении очень чтят семейные традиции. И моя героиня мне не близка. Но когда я прочитала эту пьесу, поняла, что нужно играть: беда - она всегда общечеловеческая. Трагедия охватывает людей вне зависимости от пола, социального статуса, национальности. Но и любовь в этом плане – тоже общая. Мне кажется, поэтому эта история так и отзывается у зрителей. Каждый, даже тот, кто не проживал настолько трагичные истории, все равно находит что-то свое. Одна сломанная судьба может повлиять на несколько поколений, - рассказала актриса Елена Варданян.

фото Андрея Парфенова, РГ

- Когда мы работали с режиссером, я думала о том, как показать трогательные моменты: ведь жесткость моей героини от ее обид и боли, – призналась Татевик Мелконян, исполнительница роли женщины второго из четырех поколений.

- Для меня главное в постановке то, что героини хоть и постоянно обвиняют друг друга, но жить друг без друга не могут, - добавляет Айарпи Зурначян, сыгравшая дочь.

Этот тяжелый эмоционально спектакль – очень тонкая работа. И прекрасное терапевтическое средство. Недаром же искусство лечит. Когда ты не сам проживешь, а уже видишь результат, может, и не повторишь чужих ошибок.