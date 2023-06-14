Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды14 июня 2023 5:25

В Воронеж из Армении привезли терапевтический спектакль

Нашумевшую постановку сыграл на Платоновфесте Ереванский русский драматический театр
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото Андрея Парфенова, ПФ

фото Андрея Парфенова, ПФ

Двойной аншлаг собрал на Платоновфесте нашумевший спектакль Ереванского русского драматического театра «Гардения».

Прекрасным белым цветком с дивным ароматом принято украшать свадебные букеты в семье этих женщин. Для счастья. И это единственное – что они считают счастливым в своей жизни. Пьеса польского драматурга Эльжбеты Хованец очень популярна во всем мире. Наверное, потому, что многие находят в ней пересечения со своими историями. Свои комплексы, взращенные детством. Вот и четыре героини – прабабушка, бабушка, дочь и внучка – винят во всем прошлые поколения.

Нежеланная беременность от оккупантов и последующий алкоголизм – у прабабушки, так или иначе наложил отпечаток на жизнь проавнучки. Как и мешающий жить возведенный в абсолют трудоголизм – у бабушки, превративший семью в казарму... Каждая хочет освободиться от всего «плохого», что есть в матери…

- Подобная история не близка нашей нации изначально: в Армении очень чтят семейные традиции. И моя героиня мне не близка. Но когда я прочитала эту пьесу, поняла, что нужно играть: беда - она всегда общечеловеческая. Трагедия охватывает людей вне зависимости от пола, социального статуса, национальности. Но и любовь в этом плане – тоже общая. Мне кажется, поэтому эта история так и отзывается у зрителей. Каждый, даже тот, кто не проживал настолько трагичные истории, все равно находит что-то свое. Одна сломанная судьба может повлиять на несколько поколений, - рассказала актриса Елена Варданян.

фото Андрея Парфенова, РГ

фото Андрея Парфенова, РГ

- Когда мы работали с режиссером, я думала о том, как показать трогательные моменты: ведь жесткость моей героини от ее обид и боли, – призналась Татевик Мелконян, исполнительница роли женщины второго из четырех поколений.

- Для меня главное в постановке то, что героини хоть и постоянно обвиняют друг друга, но жить друг без друга не могут, - добавляет Айарпи Зурначян, сыгравшая дочь.

Этот тяжелый эмоционально спектакль – очень тонкая работа. И прекрасное терапевтическое средство. Недаром же искусство лечит. Когда ты не сам проживешь, а уже видишь результат, может, и не повторишь чужих ошибок.