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НовостиОбщество13 июня 2023 16:02

Умер член воронежского отделения Союза архитекторов Юрий Кармазин

Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы "Союз архитекторов России (Воронеж)" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы "Союз архитекторов России (Воронеж)" в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

Воронежское отделение Союза архитекторов России сообщило печальную весть. На 89-м году жизни умер член воронежского отделения Юрий Иванович Кармазин.

Юрий Иванович окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Профессор, доктор архитектуры, Почетный работник высшего образования РФ и советник РААСН, он многие годы руководил кафедрой теории и практики архитектурного проектирования Воронежского государственного технического университета.

Больше полувека Юрий Иванович был членом Союза архитекторов, активно участвуя в жизни творческого объединения.