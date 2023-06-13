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Воронежское отделение Союза архитекторов России сообщило печальную весть. На 89-м году жизни умер член воронежского отделения Юрий Иванович Кармазин.

Юрий Иванович окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Профессор, доктор архитектуры, Почетный работник высшего образования РФ и советник РААСН, он многие годы руководил кафедрой теории и практики архитектурного проектирования Воронежского государственного технического университета.

Больше полувека Юрий Иванович был членом Союза архитекторов, активно участвуя в жизни творческого объединения.