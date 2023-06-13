Воронежцев проконсультируют по вопросам межевания и электронным услугам

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Росреестра по Воронежской области и региональный Роскадастр 15 июня проведут для граждан сразу две горячие линии. С 11:00 до 13:00 специалисты будут ждать вопросы, связанные с межеванием земельных участков.

Тех, кого интересуют электронные услуги Росреестра, получат свои ответы с 14:00 до 17:00.

Специалисты расскажут:

Как установить границы своих земельных участков

Где искать кадастрового инженера

Каким образом можно подать документы в Росреестр через сайт.

Звоните по телефонам:

-8 (473) 210−76−25

-8 (473) 210−76−26