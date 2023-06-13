Воронежцев проконсультируют по вопросам межевания и электронным услугам

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Управление Росреестра по Воронежской области и региональный Роскадастр 15 июня проведут для граждан сразу две горячие линии. С 11:00 до 13:00 специалисты будут ждать вопросы, связанные с межеванием земельных участков.
Тех, кого интересуют электронные услуги Росреестра, получат свои ответы с 14:00 до 17:00.
Специалисты расскажут:
Как установить границы своих земельных участков
Где искать кадастрового инженера
Каким образом можно подать документы в Росреестр через сайт.
Звоните по телефонам:
-8 (473) 210−76−25
-8 (473) 210−76−26