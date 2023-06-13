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НовостиСпорт13 июня 2023 15:01

Девушка из Воронежской области впервые в истории стала чемпионкой России по гиревому спорту

На счету наших спортсменов также две бронзы
Юрий КОЗЛОВ
Виктория Воропаева благодаря своей победе будет участвовать в чемпионате мира.

Виктория Воропаева благодаря своей победе будет участвовать в чемпионате мира.

Фото: cspsk-vrn.ru

Спортсменка из Боброва Виктория Воропаева стала первой в истории воронежской чемпионкой России по гиревому спорту, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге. В нем участвовали более 400 силачей из 47 регионов. Воспитанница Бобровской спортивной школы имени В.Л. Паткина, победительница юниорского первенства России Виктория Воропаева победила в длинном цикле в весовой категории до 68 кг. И получила за успех скромные премиальные в 10 тысяч рублей, которые, впрочем, тоже не будут лишними в ее личном бюджете

- Благодаря своему успеху Виктория получила путевку на чемпионат мира. Он пройдет в Узбекистане в сентябре, - сообщил тренер спортсменки Николай Сорокин.

Бронзовые медали в активе Владислава Зуева и Сергея Синицына.

Зуев стал третьим в двоеборье в весовой категории до 68 кг, Синицын — в длинном цикле в весовой категории до 73 кг. Оба тренируются под руководством Никиты Колесниченко.