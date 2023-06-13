Жительница Воронежа распространяла наркотики из-под домашнего ареста

Фото Ахмадуллин Дмитрий Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней уроженки Сахалинской области и 35-летнего уроженца Республики Казахстан. Пару обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в значительном и крупном размерах.

Следствие установило, что в июле 2022 года женщина, которая на тот момент уже находилась под следствием и на домашнем аресте за совершение шести преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совместно со своим сожителем продолжила распространять запрещенные вещества. Пара сбывала наркотики на территории Воронежа через тайники. При попытке очередного сбыта их задержали полицейские с крупной партией героина.

Уголовное дело ушло на рассмотрение в Советский районный суд Воронежа.