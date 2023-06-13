В Воронежской области в 2023 году клещи укусили уже больше тысячи людей

Клещ может стать переносчиком очень опасных заболеваний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Укушенных клещами жителей Воронежской области и гостей нашего региона стало уже 1033. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Если вспомнить, что в начале прошлой недели сообщали о 833 укушенных, то получается, что жертвами кровососов за семь дней стали еще 150 человек.

Ранее стало известно, что в Лискинском районе обнаружили клещей с боррелиозом. Симптомы этой болезни – головные боли, жар, усталость и сыпь. Переносчиков энцефалита среди клещей пока не выявили. Зато у этого противного насекомого, выловленного в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района, санитарные врачи обнаружили антиген возбудителя туляремии. Эту заразу называют «малой чумой» из-за сходства симптомов.

Чтобы все эти хвори не пришлось лечить, не забывайте при отдыхе на природе наносить на открытые участки кожи защищающие от клещей мази, гели и аэрозоли, обрабатывать одежду репеллентами, отпугивающими кровососов.

А если все же клещ присосался, можно проверить, инфицирован ли он какой-нибудь опасной гадостью, в лаборатории по адресу: Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.

В случае если в течение 14 дней после укуса клеща у вас поднялась температура, увеличились лимфоузлы, а место присасывания клеща посинело, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.