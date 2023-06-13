Жителю Воронежской области грозит шесть лет колонии за торговлю немаркированной табачной продукцией

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В суд Новоусманского района ушло уголовное дело о торговле немаркированной табачной продукцией в особо крупном размере. Фигурантом по нему проходит 34-летний житель региона, которого обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что в октябре 2022 года подсудимый через мессенджер покупал в интернете немаркированную табачную продукцию, получая ее в пункте выдачи транспортной компании в Воронеже. Приобретенные почки мужчина складывал и хранил в гараже п. Отрадное Новоусманского района, откуда в дальнейшем развозил для продажи по торговым точкам г. Воронежа и Новоусманского района.

Таким образом фигурант с октября 2022 года по январь 2023 года обвиняемый приобрел и хранил в своём гараже продукцию на общую сумму около 2 млн рублей.

Мужчине по суду грозит до шести лет лишения свободы.