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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:45

В Воронеже задержали банду автоподставщиков

На их счету, как минимум, семь фиктивных ДТП
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Сотрудники воронежского уголовногорозыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали 12 человек по подозрению в инсценировках автоаварий ради получения страховых компенсаций. В группу объединились воронежцы в возрасте от 18 до 42 лет, в том числе предполагаемый организатор и трое активных соучастников.

По версии следствия, группа зарабатывала на мошенничестве в сфере автострахования. На сегодня полицейские установили ее причастность к семи эпизодам. Общий ущерб оценивается в сумму более 2,4 миллиона рублей.

Расследование продолжается.