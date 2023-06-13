В Воронеже задержали банду автоподставщиков

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники воронежского уголовногорозыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали 12 человек по подозрению в инсценировках автоаварий ради получения страховых компенсаций. В группу объединились воронежцы в возрасте от 18 до 42 лет, в том числе предполагаемый организатор и трое активных соучастников.

По версии следствия, группа зарабатывала на мошенничестве в сфере автострахования. На сегодня полицейские установили ее причастность к семи эпизодам. Общий ущерб оценивается в сумму более 2,4 миллиона рублей.

Расследование продолжается.