Воронежский пенсионер потерял 11 тысяч рублей, пытаясь продать пианино

О том, что деньги похищены, мужчина узнал накануне, когда при оплате в магазине его карта оказалась пустой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 12 июня, в полицию Воронежа поступило заявление от 73-летнего пенсионера, который попросил родственников разместить объявление о продаже пианино в Коминтерновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В конце мая ему позвонил мужчина. Он заверил, что его дочь ходит в музыкальную школу, и он намерен купить инструмент. Мошенник попросил у пенсионера номер банковской карты, а затем код из смс. Аферисты подключились к «мобильному банку» и списали 11 тысяч рублей. Но в дальнейшем мошенников ожидало разочарование, так как банк не одобрил выдачу кредитов потерпевшему пенсионеру онлайн и запросил визит в отделение. О том, что деньги похищены, мужчина узнал накануне, когда при оплате в магазине его карта оказалась пустой.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом и еще четыре заявления о фактах хищения денег с банковских карт. Суммарный ущерб составил почти 400 тысяч рублей.