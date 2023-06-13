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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:57

В Воронеже присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве таксиста

Теперь свой приговор предстоит вынести суду
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Коллегия присяжных заседателей признала вину двух 53-летних мужчин в убийстве водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Мужчины проходят фигурантами по уголовному делу об убийстве таксиста в июне 2021 года. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимые жестоко избили водителя такси, который привез супругу одного из них домой в п. Латная Семилукского района. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые свою вину признать отказались. Однако коллегия присяжных заседателей посчитала доказательства, представленные гособвинителями прокуратуры области, достаточными и признала вину подсудимых.

Теперь слово за судом.