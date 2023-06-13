Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 12:24

В Воронеже продают часть бизнес-центра «Октябрьский»

С помещением, расположенным на двух этажах, готовы расстаться за 162 миллиона рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Бизнес-центр «Октябрьский».

Бизнес-центр «Октябрьский».

Фото: Авито.

В Воронеже за 162 миллиона рублей продают часть бизнес-центра на улице 20-летия Октября. Речь идет о помещении площадью 1,63 тысячи квадратных метров, расположенном на первом и подвальном этажах здания. Соответствующе объявление разместили на сайте Авито.

В продаваемое помещение, в котором сейчас расположен ресторан «Боярин», а ранее был банкетный зал «Итальянского дворика», есть отдельные четыре входа – два основных и два запасных. Также преимуществами своего предложения продавцы называют наличие пассажирского лифта и двух грузовых подъемников, удобную зону разгрузки, сделанный дизайнерский ремонт и высокие потолки. Плюс бонусом покупателю достаются холодильные камеры, плиты и мебель.