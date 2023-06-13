Воронежский аферист украл телефон у доверчивого земляка

Получив мобильник, злоумышленник сделал вид, что разговаривает, после чего незаметно покинул зону видимости и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В январе 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратился 36-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Он пояснил, что вечером на улице Димитрова к нему подошел неизвестный и, ссылаясь на срочность ситуации, попросил дать телефон, якобы для осуществления звонка. Получив мобильник, злоумышленник сделал вид, что разговаривает, после чего незаметно покинул зону видимости и скрылся. Причиненный ущерб составил восемь тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Накануне, 12 июня, в отделе полиции задержанный во всем сознался и пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику, которого поместили в изолятор, грозит до пяти лет тюрьмы.