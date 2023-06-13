Воронежский Центр охраны животных временно приостановил прием птиц

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» сообщил о временном прекращении приема новых птиц на лечение и выкорм. Предварительно – до 10 июля.

-Такое объявлять всегда трудно, но у нас птичий аврал, - признались зоологи. - Все ёмкости и палатки — заняты, но главное — не хватит рук и времени на новичков.

Сотрудники Центра сообщили, что сейчас у них находятся: осоеды, зимняк, болотный лунь, неясыти, ушастая сова, ворон, вяхирь, целая стая стрижей. А кроме того - енотовидная собака, ёж и летучие мыши.

При этом волонтеры выбиваются из сил, пытаясь выкормить пернатых «подростков и птенцов». Сейчас в Центре подрастают несколько горихвосток, больших синиц, лазоревок, дубоносов, воробьёв, пустельг и дятлов.

- Чтобы все подопечные были сыты и здоровы, мы вынуждены временно ограничить приём новых животных — ориентировочно до 10 июля, - сообщили в администрации Центра. Однако зоологи напомнили, что всегда готовы проконсультировать воронежцев по вопросам, связанным с дикими обитателями, в частности по кормлению, содержанию, лечению.