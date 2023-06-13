Воронежцев напугал звук сирены в районе пивзавода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Во вторник, 13 июня, воронежцы сообщили в соцсетях о звуке сирены, которую можно было слышать в районе пивзавода около 11.40. Тревожный сигнал немало напугал горожан. Однако оперативные службы заверили, что в городе никаких внештатных ситуаций не происходило.

Возможно, что сирена сработала на самом пивзаводе. По какой причине – предстоит выяснить.

Напомним, 9 июня украинский бесплотник упал в окно многоэтажного дома в Воронеже на улице Белинского. От взрыва пострадали несколько квартир на третьем и четвертом этажах. Три человека получили ранения осколками стекол.