В поврежденном беспилотником воронежском доме заменили 65 стеклопакетов

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже в многоэтажном доме №21 по улице Белинского, куда несколько дней назад упал украинский беспилотник, продолжается ремонт. К этому моменту рабочие уже заменили все 65 поврежденных стеклопакетов. В ближайшее время восстановят еще шесть оконных конструкций. Параллельно идет восстановление фасада многоэтажки, пострадавшего в результате атаки БПЛА.

По словам губернатора Александра Гусева, власти находятся с жильцами в постоянном контакте, оказывают поддержку по поступающим от них вопросам. Полностью последствия теракта обещают ликвидировать через неделю.

Напомним, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами беспилотник атаковал многоэтажный дом на улице Белинского, 21 в пятницу, 9 июня. Аппарат влетел в балкон третьего этажа и взорвался. В результате ЧП пострадали три человека – у них ранения стеклами. Помощь пострадавшим оказали на месте.