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НовостиСпорт13 июня 2023 10:26

Стало известно, где воронежский «Факел» будет готовиться к сезону-2023/24

Даты проведения контрольных матчей станут известны позднее
Алексей СЕРГУНИН
«Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель.

«Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Игроки и тренерский штаб воронежского «Факела» выйдут из отпуска 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба «неугасаемых».

Команда соберется в Воронеже, а 27 и 28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. Уже известно, что «Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель. Планируются три спарринга. Даты проведения контрольных матчей и соперники станут известны позднее.

Напомним, что 10 июня «Факел» во второй раз в своей истории сохранил прописку в элите российского футбола.