Стало известно, где воронежский «Факел» будет готовиться к сезону-2023/24

«Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Игроки и тренерский штаб воронежского «Факела» выйдут из отпуска 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба «неугасаемых».

Команда соберется в Воронеже, а 27 и 28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. Уже известно, что «Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель. Планируются три спарринга. Даты проведения контрольных матчей и соперники станут известны позднее.

Напомним, что 10 июня «Факел» во второй раз в своей истории сохранил прописку в элите российского футбола.