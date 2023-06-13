Воронежские бадминтонисты завершили сезон 11 медалями на этапе Кубка России

Воронежские бадминтонисты уехали из Гатчины с богатым урожаем медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Гатчина Ленинградской области на турнире всероссийской серии Гран-при, являющемся этапом первенства России, отлично выступили воронежские бадминтонисты. Они завоевали девять медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Родион Кель стал абсолютным чемпионом турнира, выиграв все категории. В финале одиночной он победил Дениса Шевелёва из Костромской области. Парную Родион выиграл вместе с Михаилом Заниным из Казани. А в смешанной категории разделил триумф с Валерией Морозовой из Санкт-Петербурга.

Захар Кель стал победителем в одиночной категории, обыграв Алексея Иванова из Нижнего Новгорода. В паре с Максимом Борисовым он также стал чемпионом, обыграв Валерия Старостина и Артема Переверзева. А в смешанной категории Родин завоевал бронзу с Валерией Макеевой из Москвы.

Дарья Максимова стала третьей в одиночной и в смешанной парной категории с Артемом Переверзевым.

В активе Вероники Шамаевой также две «бронзы» — в парной категории с нашей спортсменкой Марией Стрельниковой и в смешанной парной категории с юным бадминтонистом Алексеевым из Нижнего Новгорода.

Тренируют призеров турнира Михаил Кель и Фатима Апостолюк. Занимаются они в СШОР № 2 и спортивной школе № 21.

- Турнир и сезон закончили на хорошей ноте, — подвел итог соревнований ведущий тренер сборной Воронежской области Михаил Кель. — Захар и Родион Кель, Дарья Максимова, Вероника Шамаева и Мария Стрельникова сыграли очень достойно, сезон завершили, я считаю, триумфально. Воронежский бадминтон сейчас на подъеме!