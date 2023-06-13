В райцентре Воронежской области на пожаре эвакуировали 18 человек

60-летнюю женщину с ожогами отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 12 июня, в 9.45 в Эртиле случился пожар в доме № 10 на площади Садовой. Вспыхнуло фойе на втором этаже. Там загорелся диван.

- На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Они помогли выйти на улицу 18 людям, находившимся в доме. 14 из них покинули здание самостоятельно, еще на четырех надели маску, чтобы спасти от отравления продуктами горения. 60-летнюю женщину госпитализировали с ожогами в местную районную больницу. Огонь потушили в 9.53. В результате пожара в двухэтажном доме 3х6м поврежден огнем диван на площади 4 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.