Автомобилисты устроили драку после ДТП в Воронеже

Кадр из видео со страницы "Мой и твой Воронеж" в соцсети "ВК"

В Воронеже на улице Краснознаменной после ДТП автомобилисты схлестнулись в драке. Инцидент произошел 12 июня, как сообщает автор видео, которое появилось в соцсетях.

Видеорегистратор записал то, что предшествовало потасовке. Водитель ВАЗа не выдержал дистанцию и не успел затормозить перед остановившейся впереди «Ладой». Уходя от столкновения на полосу встречного движения, он смог избежать лобового столкновения с ехавшим там автомобилем, но при этом все же ударил «Ладу». Виновником аварии водитель ВАЗа посчитал водителя выезжавшего с второстепенной дороги «Шевроле».

В итоге разбирательства между водителями и пассажирами двух машин возникла драка, которую попытались разнять очевидцы. К счастью, мужчины вскоре разошлись.